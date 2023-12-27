В Германии жителей коммуны около Бремена эвакуируют из-за прорыва дамбы

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Из-за сильных дождей дамба в коммуне Лилиенталь около Бремена дала трещину, сейчас проводится эвакуация жителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на страницы коммуны в социальных сетях.
«Дамба дала трещину в районе Мехландсдайхвег. В настоящее время сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавший район», — рассказало правительство коммуны.В Нижней Саксонии, где расположены Бремен и Лилиенталь, в итоге ограничили движение общественного транспорта, на некоторые территории въезд вовсе запрещён.
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Артем Путинцев