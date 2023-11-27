В ХМАО девочка попала в реанимацию, после того как отец облил её кипятком

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В Ханты-Мансийском автономном округе отец обварил дочь кипятком, случайно перепутав краны в бане, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, ребёнка в баню всегда водила мама или бабушка. Купаться с отцом она пошла впервые. С непривычки, мужчина перепутал краны и облил дочь кипятком.
Пострадавшую экстренно госпитализировали на вертолёте в реанимационное отделение сургутской больницы, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Медики диагностировали у девочки ожог восьми процентов тела. Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей, операцию по пересадке кожи планировав пока не стали, понадеясь, что организм девочки сможет восстановиться самостоятельно.
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Евгения Парфентьева