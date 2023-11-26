В Санкт-Петербурге сотрудница скорой уронила с каталки 95-летнюю блокадницу

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В Санкт-Петербурге при госпитализации получила черепно-мозговую травму жительница блокадного Ленинграда. По информации «Фонтанки», пожилую женщину в холле госпиталя ветеранов войн уронили с тележки-каталки.
По словам одного из петербуржцев, 95-летняя пострадавшая приходится его супруге бабушкой. В ночь на 25 ноября блокаднице стало плохо и родственники вызвали скорую. Фельдшер счёл необходимым доставить пациентку в госпиталь ветеранов войн Санкт-Петербурга.
У пенсионерки диагностировали гематому и закрытую черепно-мозговую травму, её направили в реанимацию.
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«В холле сотрудница скорой три раза ударила по низу кушетки, кушетка покосилась. Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой», — цитирует издание слова очевидца.
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Диана Аванесян