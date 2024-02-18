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В ходе спасательной операции на Сахалине сотрудники МЧС эвакуировали с льдины 82 человека

Сотрудники МЧС завершили спасательную операцию в Охотском море
18 февраля 2024, 08:40
Фото: istockphoto/Viktoriya Telminova

Фото: istockphoto/Viktoriya Telminova

В Охотском море около острова Сахалин завершена операция по спасению рыбаков с отколовшейся льдины. Всего сотрудники МЧС эвакуировали 82 человека.

Льдина шириной около 50 метров откололась и стала уплывать в Охотское море в районе села Стародубское на юге острова Сахалин, сообщает официальный телеграм-канал МЧС. Рыбаки оказались примерно в километре от берега. На место немедленно выдвинулся отряд спасателей из десяти человек.

Сначала сообщалось о 14 рыбаках, доставленных на берег. Сотрудники МЧС использовали в операции лодку, снегоход, аэролодку и моторную лодку. Когда выяснилось, что людей на отколовшейся льдине значительно больше, чем предполагалось изначально, был также задействован вертолёт Ми-8. В настоящее время спасательная операция завершена. С льдины эвакуировано 82 человека. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС.

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#служба
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Полиция Болгарии остановила проведение неонацистского марша
В Болгарии пресекли попытку проведения шествия неонацистов
18 февраля 2024, 03:32

Фото: Fotolia/Astrug

Болгарская полиция пресекла попытку организовать неонацистский марш в Софии. Об инциденте сообщила газета Sofia Globe.
Как отметили журналисты, люди начали собираться в центре города в 17:00 (16:00 по московскому времени), чтобы принять участие в факельном шествии, хотя местные власти не давали разрешения на это мероприятие.

«Полиция болгарской столицы Софии, действуя по распоряжению мэра Васила Терзиева, заблокировала проведение вечернего "Лукова марша", ежегодного шествия в честь Христо Лукова», – указано в материалах прессы.

Луков занимал положение лидера неонацистского Союза болгарских национальных легионов в 1930-1940-х годах. Мероприятие в честь генерала проводится в Софии ежегодно с 2003-го. В марше принимают участие националистически настроенные поклонники Христо Лукова, который выступал на стороне Германии во время Второй мировой войны и был убит участниками антифашистского движения сопротивления.

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#нацизм
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В Гааге произошли беспорядки
NL Times: в Гааге применили слезоточивый газ против участников беспорядков
18 февраля 2024, 02:04

Фото: iStock.com/Tero Vesalainen

В Гааге в субботу произошли беспорядки, в которых участвовали две группы граждан Эритреи, пишет газеты NL Times.
Полиция применила слезоточивый газ, чтобы восстановить порядок.

По данным издания, беспорядки начались после стычки между двумя группами эритрейцев на территории павильона, где проходило мероприятие. Участники беспорядков метали в полицию крупные камни, велосипеды и дорожные знаки.

Кроме того, хулиганы подожгли две полицейские машины и разбили окна павильона. Полиция разгоняла толпу с использованием полицейских фургонов и слезоточивого газа, получив на это разрешение от мэра города Яна ван Занена. Представитель муниципалитета отметил, что градоначальник ввел чрезвычайное положение в районе инцидента.

На данный момент неизвестно, что стало причиной столкновения и были ли пострадавшие.

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#машины
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В Свердловской области нашли застреленным майора полиции — оружие лежало рядом
17 февраля 2024, 20:22

Фото: istock / gorodenkoff

Майор полиции, который работал в Госавтоинспекции, был обнаружен застреленным около своего дома в городе Сысерть Свердловской области. Около тела сотрудника правоохранительных органов находилось охотничье ружье. Об этом информирует портал E1.ru.

По предварительным данным, мужчина вышел из дома и свел счеты с жизнью. Как заявляют родственники погибшего, мужчина ни на что не жаловался и всё было хорошо.

Следователи из Следственного комитета по региону уже начали расследование, чтобы выяснить причины случившегося.

«Данные о наступлении смерти инспектора ГИБДД в результате противоправных действий посторонних лиц не поступали», — сообщил глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали мать младенца, выброшенного в мусорный контейнер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Петербурге вскрыли цепочку незаконных продаж оружия, похищенного из зоны спецоперации
В Санкт-Петербурге задержали сбытчиков похищенного из зоны СВО оружия
17 февраля 2024, 18:54

Фото: istock / Diy13

Жителям Петербурга грозит до 15 лет тюремного заключения за сбыт оружия, похищенного из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По информации сотрудников правоохранительных органов, 50-летний мужчина, служивший по контракту украл 21 гранату и попросил знакомого, также контрактника, отвезти их в Петербург.

Как рассказал источник, адресатом оказался еще один товарищ первого отправителя, который должен был некоторое время хранить опасный груз дома. Сейчас троих мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело ст. 222.1 (незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса РФ. Теперь военнослужащим грозит от 6 до 15 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что В Петербурге задержали мужчину из-за оскорбительных надписей об СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве 85-летняя пенсионерка случайно сожгла себя, неудачно покурив в вытяжку
17 февраля 2024, 18:36

Фото: istock / peterscode

В Москве 85-летняя пенсионерка случайно сожгла себя, неудачно покурив в вытяжку. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

По информации канала, в начале февраля примерно в 12 ночи женщина захотела покурить сигарету на кухне. Но сделала она это крайне неосторожно, что на ней загорелась кофта. Самостоятельно убить пламя ей не удалось. На крики прибежала соседи, которые вызвали скорую помощь и помогли ей потушить огонь.

Женщину госпитализировали с сильными ожогами. Спустя 10 дней москвичка скончалась, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что следовали в Кашире завершили расследование дела об убийстве пенсионерки на дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о пострадавших от взрыва в спортшколе в Мелитополе
СК РФ: несколько человек пострадали при взрыве в спортшколе в Мелитополе
17 февраля 2024, 17:35

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Несколько человек пострадали при взрыве в детско-юношеской спортивной школе города Мелитополь. Об этом сообщается Telegram-канале следственного управления СК РФ по Запорожской области.
Ранее появилась информация, что в школе прогремел взрыв.

В управлении ведомства подчеркнули, что причиной взрыва стало случайное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомёта, который демонстрировали вместе с другими образцами различного вооружения.

Отмечается, что несколько человек получили незначительные травмы. Им сразу же оказали необходимую медицинскую помощь, поэтому госпитализация не потребовалась.

В настоящее время сотрудники управления СК проводят проверку по факту инцидента.

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#следственный комитет
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Baza: В Пулково задержана тату-мастер, обвиняемая в оскорблении чувств верующих
17 февраля 2024, 17:33

Фото: istock / zamrznutitonovi

В питерском аэропорту Пулково задержали тату-мастера по обвинению в оскорблении чувств верующих. Дарья била татуировки с религиозной символикой, котами и аниме. Члены движения «Сорок сороков» пожаловались на деятельность девушку в Следственный комитет.

Утром 17 февраля мастер планировала совершить вылет в Ереван, но была задержана силовиками.

По данным Телеграм-канала Baza, против девушки возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ. После допроса Дарью отпустили под подписку о невыезде. Она подтвердила, что набивала такие татуировки.

Ранее сообщалось, что в Казани ветеринары скрывают причину смерти кота после чистки зубов в ветклинике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#религия
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В Петербурге задержали мужчину из-за оскорбительных надписей об СВО
17 февраля 2024, 15:09

Фото: iStock/Paolo Cordoni

Полиция задержала в Санкт-Петербурге местного жителя, который написал оскорбительные слова об СВО на стенах трёх домов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
Отмечается, что 21 января в отделение полиции Калининского района города поступили сообщения о том, что на стенах храма, Политехнического музея и церкви при нём появились оскорбительные надписи о проведении Россией спецоперации на Украине. При этом две последние постройки признаны историческими памятниками.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 56-летний мужчина, проживающий неподалеку от мест совершения правонарушений. 14 февраля его задержали.

В отношении петербуржца возбуждено два уголовных дела о вандализме и повреждении объектов культурного наследия.

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#полиция
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Кот умер во время чистки зубов в ветклинике, ветеринары скрывают причину смерти
В Казани девушка обвинила ветклинику в убийстве своего кота
17 февраля 2024, 14:56

Фото: istock / Dacharlie

В Казани девушка обвинила ветклинику в смерти своего кота, которого она привела им на чистку зубов. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
Мария оставила кота Бата на операцию в ветклинике «Ветэксперт». Через пару часов ей сказали, что у животного остановилось сердце, не пояснил причину смерти. Как рассказала хозяйка, ее животное было здоровое, она постоянно проводила ему чекапы, УЗИ. Мария прибежала в ветклинику, где ветеринары начали ее «футболить», когда она пыталась выяснить, что произошло с любимцем.

Один ветеринар проболтался, что коту после анестезии успели почистить одну сторону рта, удалили два зуба, после чего он скончался. Официально в эпикризе из ветклиники написали две строчки, что сердце кота остановилось через 20 минут после начала операции.

Женщине так и не удалось выяснить праву. Как утверждает Мария, руководство ветеринарной клиники запретило врачам общаться с ней на тему случившегося. Запись с видеокамер ей тоже не предоставили.

Девушка готовит обращение в суд.

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