В ходе спасательной операции на Сахалине сотрудники МЧС эвакуировали с льдины 82 человека

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В Охотском море около острова Сахалин завершена операция по спасению рыбаков с отколовшейся льдины. Всего сотрудники МЧС эвакуировали 82 человека.
Сначала сообщалось о 14 рыбаках, доставленных на берег. Сотрудники МЧС использовали в операции лодку, снегоход, аэролодку и моторную лодку. Когда выяснилось, что людей на отколовшейся льдине значительно больше, чем предполагалось изначально, был также задействован вертолёт Ми-8. В настоящее время спасательная операция завершена. С льдины эвакуировано 82 человека. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС.
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Александр Бойцов