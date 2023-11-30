В Иерусалиме во время теракта погибла 16-летняя девочка

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Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на медиков.
Погибла 16-летняя девочка. По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме, пишет РЕН ТВ. Сейчас к месту теракта съезжаются военные.
По некоторым данным, стрелявший террорист был нейтрализован.
Врачи оказывают помощь пострадавшим. Состояние двух человек оценивается как критическое.
Baza пишет, что двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана. Обстрел производился из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима.
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По некоторым данным, стрелявший террорист был нейтрализован.
Baza пишет, что двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана. Обстрел производился из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима.
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Мария Фирсова