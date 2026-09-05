В Индонезии произошла новая серия извержений вулкана Анак-Кракатау
В Индонезии зафиксировали новую серию извержений вулкана Анак-Кракатау. Об этом стало известно в субботу.
По данным местного геологического управления, в ночь на 5 сентября произошло около десяти выбросов лавы и вулканического пепла, которые сопровождались подземными толчками. Угрозы возникновения цунами в настоящий момент не поступало.
Активная фаза извержения «Сына Кракатау» началась еще в июле. Тогда власти страны повысили уровень опасности до третьего из четырех возможных.
Катастрофическое извержение самого Кракатау в 1883 году унесло жизни около 36 тысяч человек. В 1927 году на месте разрушенного вулкана появился новый — Анак-Кракатау, который остается действующим до сих пор. В декабре 2018 года частичное обрушение его склона вызвало цунами, в результате которого погибли более 430 человек, еще около 14 тысяч пострадали.
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