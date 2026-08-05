В Гватемале началась массовая эвакуация из-за извержения вулкана
После активизации вулкана Фуэго власти Гватемалы провели эвакуацию 659 человек из восьми населённых пунктов. Об этом на пресс‑конференции заявила исполнительный секретарь Национального координационного управления по предупреждению стихийных бедствий (CONRED) Клаудинне Огальдес.
По словам чиновника, мера призвана уберечь людей от пирокластических потоков. Высока вероятность, что придётся эвакуировать жителей ещё примерно десяти населённых пунктов.
Вулкан Фуэго перешёл в активную фазу: наблюдаются выбросы пепла и вулканических газов. В регионе закрыли отдельные автодороги, в опасной зоне приостановлены занятия в школах, для эвакуированных развернули временные убежища.
Фуэго — один из наиболее активных вулканов Центральной Америки. Он находится приблизительно в 35 км к юго‑западу от столицы Гватемалы. Одно из самых катастрофических извержений Фуэго случилось в июне 2018 года — тогда число жертв превысило 200 человек.
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