В Гватемале началась массовая эвакуация из-за извержения вулкана

05 августа 2026, 02:12

Власти Гватемалы эвакуировали 659 человек из-за извержения вулкана Фуэго

Фото: iStock/Vershinin-M

После активизации вулкана Фуэго власти Гватемалы провели эвакуацию 659 человек из восьми населённых пунктов. Об этом на пресс‑конференции заявила исполнительный секретарь Национального координационного управления по предупреждению стихийных бедствий (CONRED) Клаудинне Огальдес.