В Иркутской области собаки растерзали пенсионера

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В Усолье-Сибирском возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на пенсионера. Врачи не смогли его спасти.
Об этом пишет СУ СК РФ по Иркутской области. Нападение бродячих собак случилось 17 ноября рядом со старым Китойским мостом в районе СНТ «Нептун» в Усолье-Сибирском.
71-летний пенсионер получил переохлаждение. Его госпитализировали со множественными рваными ранами, но спасти его не удалось.
По факту нападения собак на человека, региональный СК возбудил уголовное дело. В администрации Усольского районного муниципального образования изъяли документы. Обстоятельства произошедшего выясняют.
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Мария Фирсова