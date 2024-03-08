В Испании задержали 12 подозреваемых в распространении детской порнографии

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Испанская полиция задержала 12 человек, подозреваемых в распространении детской порнографии и развращении несовершеннолетних, об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.
«Агенты гражданской гвардии и национальной полиции в рамках совместной операции задержали в общей сложности 12 человек за возможные преступления, связанные с хранением и распространением детской порнографии и развращением несовершеннолетних», — сообщили в министерстве внутренних дел испанского королевства.
По информации ведомства, о сообществе с порнографией и заявлениями, разжигающими межнациональную вражду, стало известно ещё в ноябре 2023 года.
Отмечается, что под следствием в рамках этого дела находятся ещё 44 человека.
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