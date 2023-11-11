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Сосед-педофил напал на восьмилетнюю девочку в лифте подмосковной многоэтажки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что инцидент произошел в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Девочка ехала на занятия в музыкальную школу, спустя время после того, как она зашла в лифт, к ней присоединился неизвестный мужчина. Как только двери лифта закрылись, извращенец набросился на второклассницу, схватил её за ягодицы и стал целовать лицо.
На первом этаже пострадавшей девочке удалось вырваться, в ужасе она выбежала на улицу. Возвращаться домой ребенок не решился, поэтому добежал до музыкальной школы и оттуда позвонил родителям и всё рассказал. Они вызвали полицию.
Отмечается, что педофила задержали спустя несколько часов. Преступником оказался 42-летний мужчина, который проживает в этом же подъезде. Как стало известно, ранее он был многократно судим за кражу. Ему грозит 20 лет тюремного срока.
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На первом этаже пострадавшей девочке удалось вырваться, в ужасе она выбежала на улицу. Возвращаться домой ребенок не решился, поэтому добежал до музыкальной школы и оттуда позвонил родителям и всё рассказал. Они вызвали полицию.
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Екатерина Коршунова