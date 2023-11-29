В Калининграде мигранты толпой избили мужчину в автобусе

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva
В Калининграде мигранты толпой избили ногами россиянина на остановке и в самом автобусе.
Их действия попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Янтарный ДЛБ».
Группа иностранных граждан пинала лежащего мужчину. Затем он смог подняться и забежать в автобус. Контролер и пассажир крикнули водителю, чтобы он быстрее закрыл двери, но он не успел и мигранты оказались в салоне. Там они продолжили издеваться над мужчиной и опять вытащили его на улицу.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту потасовки.
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Группа иностранных граждан пинала лежащего мужчину. Затем он смог подняться и забежать в автобус. Контролер и пассажир крикнули водителю, чтобы он быстрее закрыл двери, но он не успел и мигранты оказались в салоне. Там они продолжили издеваться над мужчиной и опять вытащили его на улицу.
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Мария Фирсова