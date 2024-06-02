В Калининграде у 33 человек выявлен сальмонеллёз из-за «здорового питания»

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В Калининграде 21 человек проходят лечение в инфекционном стационаре после заражения сальмонеллёзом. Всего заразились 33 человека. Заболели они после того, как попробовали заказанную продукцию линии здорового питания.
Среди заболевших — один подросток и один маленький ребёнок, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Все, кто заразился, ранее попробовали продукцию линейки здорового питания, которую они заказали у местного предпринимателя. Специалисты ведомства выяснили, что она изготавливалась с нарушением санитарных норм.
В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. Выявлены многочисленные нарушения в части хранения продуктов, технологии их приготовления, содержания пищеблока и даже мытья посуды. С кухни изъяты более 62 килограммов просроченной продукции. На время проведения расследования предприятие закрыто.
Региональным Следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. Выявлены многочисленные нарушения в части хранения продуктов, технологии их приготовления, содержания пищеблока и даже мытья посуды. С кухни изъяты более 62 килограммов просроченной продукции. На время проведения расследования предприятие закрыто.
Региональным Следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Читайте также:
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Александр Бойцов