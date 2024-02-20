Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке молочной продукции в Воронежской области

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800 кг сомнительной молочной продукции обнаружил Роспотребнадзор в Воронежской области. Об этом есть сообщение на сайте ведомства
В ходе проверки, проведенной региональным ведомством, из 2 484 исследованных проб молочной продукции не прошли проверку по физико-химическим показателям 13 проб (0,5%), а также еще 10 проб (0,2%) не отвечали микробиологическим требованиям. Изъята из оборота 31 партия молочной продукции, не отвечающих требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, общим объемом 790 кг.
В 2022 году были зафиксированы сопоставимые результаты: из 6 516 проверенных проб забраковано 11 (0,2%) по физико-химическим показателям и 14 (0,2%) – по микробиологическим.
В ходе проверок было выписано 189 штрафов на сумму 740 тысяч рублей. Полный список некачественной молочной продукции можно найти по ссылке.
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В 2022 году были зафиксированы сопоставимые результаты: из 6 516 проверенных проб забраковано 11 (0,2%) по физико-химическим показателям и 14 (0,2%) – по микробиологическим.
«С целью недопущения поставок молочной продукции, не отвечающей требованиям гигиенических нормативов в адрес профильных департаментов Воронежской области направлена информация о производителях и поставщиках продукции, не соответствующей по результатам лабораторных испытаний», - говорится на сайте Роспотребнадзора.
В ходе проверок было выписано 189 штрафов на сумму 740 тысяч рублей. Полный список некачественной молочной продукции можно найти по ссылке.
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Сергей Калугин