В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП, погиб водитель иномарки

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На автодороге «Малоярославец-Боровск» случилась авария с участием автобуса, который перевозил детей.
По предварительной информации калужского УМВД, примерно 10 утра в районе деревни Уваровское (Боровский район) водитель автомобиля Renault Logan врезался в автобус Фоксбас, который ехал из Калуги в Боровский район.
По данным региональной прокуратуры, экскурсионный автобус перевозил детей. Автобус съехал в кювет.
Предварительно, водитель иномарки скончался.
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По данным региональной прокуратуры, экскурсионный автобус перевозил детей. Автобус съехал в кювет.
«Пострадали шестеро детей из автобуса», - сказано в сообщении ведомства.Обстоятельства ДТП и количество пострадавших в данный момент устанавливают.
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Мария Фирсова