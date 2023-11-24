В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла

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В пресс-службе МВД Дагестана сообщили о происшествии в Махачкале, где один ребенок погиб, а другой был госпитализирован в критическом состоянии после наезда автомобиля.
«В результате происшествия одна из девочек скончалась на месте от полученных тяжелых травм. Другая девочка с различными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как критическое», — говорится в сообщении.Читайте также:
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