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В Канске (Красноярский край) рабочий погиб под обрушившейся кирпичной стеной

Kras Mash: Водителя экскаватора в Канске насмерть завалило обломками кирпичей
11 марта 2024, 06:59
Фото: iStock/Srdjanns75

Фото: iStock/Srdjanns75

В Канске (Красноярский край) водитель экскаватора погиб во время разбора неэксплуатируемого здания, когда на строительную технику рухнула кирпичная стена. Об этом написал Telegram-канал Kras Mash со ссылкой на региональное управление МЧС.
Экскаватор получил сильные повреждения, от кабины практически ничего не осталось. В это время там находился водитель, и его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В итоге его тело пришлось доставать из-под обломков кирпичей пожарным и спасателям.

Краевое управление Следственного комитета уже начало проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По предварительной информации Kras Mash, здание, которое разбирали строители, принадлежит одному из частных предпринимателей Канска. На этом месте планировали складировать лес.


Ранее «Радио 1» писало о том, что в декабре 2023 года на территории строящегося объекта в Екатеринбурге работник, трудившийся подсобным рабочим в строительной организации, получил тяжелые травмы, упав с высоты четвертого этажа, и в результате скончался прямо на месте происшествия.

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#красноярский край
#рабочие
#погибший
#происшествия
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Российская ПВО сбила два БПЛА над Брянской областью
Губернатор Богомаз: Над Брянской областью сбиты два беспилотника ВСУ
11 марта 2024, 06:36

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионом.
Глава региона отметил, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над Клинцовским и Почепским районами Брянской области. Жертв и разрушений в результате инцидента нет, подчеркнул он. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили атаку на Новгородскую область.

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#дрон
#всу
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URA. Ru: Актёр и бывший рестлер Джон Сина вышел голым на сцену «Оскара-2024»
11 марта 2024, 05:52

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Американский актёр, бывший рестлер и звезда боевых искусств Джон Сина полностью голым вышел на сцену «Оскара-2024», чтобы вручить награду в номинации за лучшие костюмы. Кадры этого можно было наблюдать в эфире ведшего трансляцию вручения главной мировой кинопремии телеканала ABC News.
Сина, который является обладателем наибольшего в истории рестлинга количества чемпионских поясов по версии ассоциации World Wrestling Entertainment (WWE), поднялся на сцену, прикрывшись лишь табличкой, на которой было начертано название номинации.

Лауреатом заветной статуэтки за лучшие костюмы в итоге стала картина греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные»

Проходившая в ночь с 10 на 11 марта церемония вручения «Оскаров» стала уже 96-й в истории по счёту, традиционно пройдя в лос-анджелесском театре Dolby.

Нынешний год является знаковым для кинематографистов и зрителей: после прошедшей в прошлом году всеобщей забастовки актёров и сценаристов Голливуда наградной «оскароносный» сезон увеличился сразу на 1,5 месяца, предоставив всем больше времени для ознакомления с номинированными лентами.

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#кино
#актеры
#церемония
#премия оскар
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Fox News: В Виргинии разбился туристический самолёт, пять человек погибли
11 марта 2024, 04:46

Фото: iStock/porpeller

Частный туристический самолёт потерпел крушение недалеко от аэропорта Ингаллс Филд в округе Бат, Вирджиния, погибли пять человек, включая пилота, первого помощника, двоих взрослых и ребенка. Как сообщает телеканал Fox News, инцидент Инцидент произошел около 15:00, когда самолет приземлился недалеко от взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ингаллс Филд в округе Бат к северу от Роанока.
Полиция штата Вирджиния заявляет, что самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы, пробил деревья, прежде чем врезаться в склон холма.

Из пяти погибших один был пилотом, другой - первым помощником капитана и еще трое были пассажирами, включая ребенка в возрасте 5-7 лет.

На место происшествия немедленно прибыли местные службы экстренного реагирования, включая офис шерифа округа Бат, полицию штата Вирджиния и пожарно-спасательную службу Хот-Спрингс. Аэропорт оцеплен.

Полиция штата Вирджиния расследует катастрофу совместно с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) и Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA).

Ранее частный самолёт Bombardier Challenger 604 разбился недалеко от американского Неаполя в штате Флорида, упав прямо на трассу. ЧП произошло в округе Коллиер на трассе I-75. Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем.

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#сша
#погибшие
#крушение
#самолёты
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В Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу, слышны взрывы
11 марта 2024, 02:23

Фото: iStock/3sbworld

Звуки взрывов слышны в Харькове на востоке Украины, сообщает украинский «5 канал». Сейчас на территории Харьковской и Сумской областей Украины включились сирены воздушной тревоги.
Ранее также сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
#украина
#взрывы
#харьков
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Появились подробности в деле об обнаружении гранат в московской квартире
РЕН ТВ: Обнаруженные в столичной квартире гранаты могли принадлежать умершему
11 марта 2024, 01:35

Фото: iStock/Igor_Bastrakov

Осколочные гранаты и боеприпасы, обнаруженные в воскресенье в одной из московских квартир, могли принадлежать умершему около года назад сотруднику столичных правоохранительных органов. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия». По предварительным данным, коробку с оружием обнаружила родственница покойного, приехавшая к нему забрать вещи.
Напомним, что жители московской пятиэтажки на улице Герасима Курина сообщили об обнаружении в коридоре коробки, в которой находились боевая граната, ВОГ (осколочный боеприпас для гранатомёта), восемь сигнальных патронов, а также десятки патронов разных калибров.

По данным Telegram-канала SHOT, боеприпасы обследовала прибывшая на место инженерно-сапëрная группа, специалисты пришли к выводу, что в ящике находятся не муляжи, а настоящие снаряды. После этого опасную находку увезли, сняв оцепление с квартиры и пустив обратно в свои квартиры эвакуированных жителей близлежащих домов.

Ранее сообщалось, что нелегальный склад оружия и боеприпасов обнаружили полицейские в квартире 55-летнего жителя подмосковного Жуковского. Оперативники в ходе обыска изъяли пистолеты, револьверы и пистолеты-пулемёты всего семь предметов, а также пять гладкоствольных ружей, одно из которых – со следами переделки, банки с порохом и 280 патронов разного калибра, причем, как показала экспертиза, часть из них уже была пригодна для стрельбы.

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#граната
#москва
#оружие
#погибшие
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Украинец пытался сбежать от призыва в латексном костюме и маске Фантомаса
10 марта 2024, 20:22

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Житель Одессы пытался сбежать от неминуемой мобилизации в соседнюю Молдавию. В этом не было бы ничего необычного — от призыва сейчас бегают тысячи украинцев — если бы не костюм, который уклонист выбрал для побега: латексный костюм а-ля Человек-паук, плащ, как у Бэтмена и маска Фантомаса.
Возможно, мужчина хотел своим необычным видом напугать пограничников. Или насмешить до состояния полной потери бдительности. Однако ни того, ни другого ему не удалось, передаёт телеграм-канал Readovka. Бдительные хлопцы на кордоне задержали этого персонажа комиксов.

Как он сам рассказал при задержании, он собирался улизнуть в Молдову — вплавь пересечь реку Турунчук, а затем Днестр. Планы рухнули уже при попытке преодолеть первую водную преграду. Теперь мужчину наверняка возьмут на карандаш в местном военкомате. Но сначала его будут судить за попытку незаконного (и смешного) пересечения границы.

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#мужчина
#суд
#украина
#граница
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В Салониках толпа молодых людей напала на двух трансгендеров
В Салониках толпа людей напала на двух трансгендеров, арестован 21 человек
10 марта 2024, 19:58

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Толпа молодых людей атаковала двух трансгендеров на центральной площади Аристотеля в Салониках, пишет сайт iefimerida.gr.
В результате инцидента были задержаны 21 человек. Местные политики потребовали наказания для нападавших.

Согласно сообщению, нападение произошло 9 марта вечером. Первоначально два небинарных человека подверглись вербальной агрессии, а затем стали жертвами физической атаки со стороны группы молодых людей. Один из агрессоров подошел к одному из них и плюнул в лицо, после чего началась беспорядочная схватка.

Трансгендеры укрылись в ресторане, пока не прибыла полиция, которая арестовала 21 человека, включая 11 несовершеннолетних. Среди задержанных было 12 иностранцев и 9 граждан Греции. Лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Стефанос Касселакис осудил происшествие, назвав его проявлением фашизма, расизма и общественного упадка.

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис заверил, что виновные будут привлечены к ответственности перед судом. Один из пострадавших разместил заявление в социальных сетях, призвав найти всех причастных и строго наказать их.

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#полиция
#происшествие
#нападение
#человек
#заявление
#лидер
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Десятилетнего мальчика парализовало после попытки зарядить телефон в автоцентре
10 марта 2024, 19:54

Фото: istockphoto/Marina Demeshko

Десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в одном из московских автоцентров. Он хотел зарядить мобильный телефон, пока мама ожидала свою машину из техобслуживания, но вместо этого получил мощный разряд.
Зарядка для клиентов торчала из розетки. Как только мальчик дотронулся до неё, раздался сильный хлопок и его буквально отбросило в сторону. Мама тут же вызвала скорую помощь. В результате ребёнку потребовалась госпитализация, сообщает телеграм-канал SHOT. Врачи диагностировали у пострадавшего электротравму и сильный ожог кисти. Мальчик уже третий день остаётся в больнице, у него совсем не работает левая рука, которая практически парализована.

Расстроенная женщина написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося. В автоцентре комментировать ситуацию отказались.

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#телефон
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В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека
В Арканзасе открыли стрельбу на вечеринке, три человека погибли, четверо ранены
10 марта 2024, 19:49

Фото: iStock/A_N

Три человека погибли, а четверо получили ранения в результате стрельбы в городке Джонсборо, штат Арканзас, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
По данным следствия, инцидент произошел на частной вечеринке, которая продолжалась до воскресного утра.

«Женщина и мужчина, которых подозреваемый знал, скончались от полученных огнестрельных ранений. Третья жертва была идентифицирована как подозреваемый», — сообщили полицейские.
Из четырех раненых трое, по мнению следователей, не имели никакого отношения к подозреваемому. Один из пострадавших был доставлен в больницу на скорой помощи, а трое добрались до медицинского учреждения на частных автомобилях.

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