В Канске (Красноярский край) рабочий погиб под обрушившейся кирпичной стеной

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В Канске (Красноярский край) водитель экскаватора погиб во время разбора неэксплуатируемого здания, когда на строительную технику рухнула кирпичная стена. Об этом написал Telegram-канал Kras Mash со ссылкой на региональное управление МЧС.
Экскаватор получил сильные повреждения, от кабины практически ничего не осталось. В это время там находился водитель, и его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В итоге его тело пришлось доставать из-под обломков кирпичей пожарным и спасателям.
Краевое управление Следственного комитета уже начало проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По предварительной информации Kras Mash, здание, которое разбирали строители, принадлежит одному из частных предпринимателей Канска. На этом месте планировали складировать лес.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в декабре 2023 года на территории строящегося объекта в Екатеринбурге работник, трудившийся подсобным рабочим в строительной организации, получил тяжелые травмы, упав с высоты четвертого этажа, и в результате скончался прямо на месте происшествия.
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Краевое управление Следственного комитета уже начало проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По предварительной информации Kras Mash, здание, которое разбирали строители, принадлежит одному из частных предпринимателей Канска. На этом месте планировали складировать лес.
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Артем Путинцев