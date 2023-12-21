В Екатеринбурге рабочий разбился насмерть, упав с высоты на стройке

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На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
«Сегодня, 21 декабря 2023 года, около 15:00 на территории строящегося объекта работник, трудившийся подсобным рабочим в строительной организации, получил тяжелые травмы, упав с высоты четвертого этажа», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.
В результате травм, полученных при падении, мужчина скончался на месте происшествия, добавили в прокуратуре.
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Евгения Парфентьева