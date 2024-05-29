В Касимове рухнул балкон жилого дома вместе с женщиной

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В Касимове Рязанской области обрушился балкон жилого дома в то время, когда на нем была хозяйка квартиры, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
Согласно сообщению, происшествия произошло 26 мая в жилом доме в микрорайоне Приокский. Хозяйка квартиры вышла на балкон, при этом он рухнул вместе с ней с высоты второго этажа. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи планируют оценить работу управляющей компании, обслуживающей дом.
По словам жителей, в доме течет крыша и вода льётся с пятого по первый этаж. При этом они уведомляли об этом чиновников и управляющую компанию, однако никто данным вопросом не заинтересовался.
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По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи планируют оценить работу управляющей компании, обслуживающей дом.
По словам жителей, в доме течет крыша и вода льётся с пятого по первый этаж. При этом они уведомляли об этом чиновников и управляющую компанию, однако никто данным вопросом не заинтересовался.
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Элина Позднякова