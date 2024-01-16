SHOT: Обломки БПЛА уничтожили балкон воронежской квартиры на Тепличной улице

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Обломки беспилотника, атаковавшего Воронеж, уничтожили балкон квартиры на Тепличной улице, кадры происшествия публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, как ранее сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 16 января город атаковали три беспилотных летательных аппарата.
Обломки одного из них рухнули прямо в квартиру многоэтажного дома. По информации SHOT, обломками дрона в квартире на Тепличной улице выбило остекление и дверь в комнату. Разгоревшийся на балконе пожар уничтожил всё, что там хранилось. Также частично выгорела мебель в квартире.
В момент попадания обломков в квартире находилась 10-летняя девочка. Она получила резаные раны руки, ноги и шеи.
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Обломки одного из них рухнули прямо в квартиру многоэтажного дома. По информации SHOT, обломками дрона в квартире на Тепличной улице выбило остекление и дверь в комнату. Разгоревшийся на балконе пожар уничтожил всё, что там хранилось. Также частично выгорела мебель в квартире.
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Евгения Парфентьева