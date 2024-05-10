В Казахстане ожидается вынесение приговора Куандыку Бишимбаеву

Фото: iStock/Zolnierek
Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев ожидает вынесения приговора по делу об убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд по этому делу длится уже более месяца. Судебный процесс ведется по нескольким статьям.
Первая предусматривает тюремное заключение на пятнадцать лет, а вторая — только на два года. Примечательно, что Бишимбаев множество раз менял свои показания.
Ранее Бишимбаев процитировал в последнем слове на суде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. По его словам, в нацистской Германии 30-х годов существовал министр пропаганды Йозеф Геббельс, которому якобы принадлежат следующие слова: «Чем ужасней будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди».
Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.
Читайте также:
Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором
Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет
В Башкирии школьницу избили и «поставили на счетчик» из-за разбитого телефона
Первая предусматривает тюремное заключение на пятнадцать лет, а вторая — только на два года. Примечательно, что Бишимбаев множество раз менял свои показания.
Ранее Бишимбаев процитировал в последнем слове на суде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. По его словам, в нацистской Германии 30-х годов существовал министр пропаганды Йозеф Геббельс, которому якобы принадлежат следующие слова: «Чем ужасней будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди».
Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.
Читайте также:
Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором
Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет
В Башкирии школьницу избили и «поставили на счетчик» из-за разбитого телефона
Екатерина Коршунова