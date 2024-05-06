В Башкирии школьницу избили и «поставили на счетчик» из-за разбитого телефона

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Четырнадцатилетнюю девочку из Башкирии избили и шантажировали сверстницы из-за разбитого телефона. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в селе Нагаево. Школьница Женя случайно уронила телефон знакомой Оксинии. На мобильнике разбилась задняя крышка, из-за чего Оксиния потребовала у сверстницы более пяти тысяч рублей на ремонт телефона. При этом потерпевшая заявила, что «ставит на счетчик» Женю.
Уточняется, что необходимой суммы у девочки не было, поэтому Оксиния начала шантажировать ее в социальных сетях. Она даже предложила украсть деньги у родителей, но, услышав отказ, стала действовать. Женю подкараулила у школы и избила компания сверстниц.
У девочки зафиксировали гематомы, синяки и ссадины. Мама пострадавшей уже написала заявление в правоохранительные органы.
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Уточняется, что необходимой суммы у девочки не было, поэтому Оксиния начала шантажировать ее в социальных сетях. Она даже предложила украсть деньги у родителей, но, услышав отказ, стала действовать. Женю подкараулила у школы и избила компания сверстниц.
У девочки зафиксировали гематомы, синяки и ссадины. Мама пострадавшей уже написала заявление в правоохранительные органы.
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Екатерина Коршунова