В Кемерово на пешеходном переходе насмерть сбили ребёнка

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7-летний ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Кемерово.
ДТП случилось примерно в 07.30 (03.30 мск) на проспекте Шахтеров. 40-летний водитель автомобиля такси Datsun on-DO наехал на ребенка
В данный момент полицейские работают на месте аварии. По результатам освидетельствования выяснилось, что водитель был трезв. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
Ранее три человека, среди них двое детей, погибли в результате аварии на трассе в Кировской области. ДТП с участием легкового автомобиля случилось 26 ноября на 628 км автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь у деревни Осинцы Слободского района.
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«В результате семилетний мальчик от полученных травм скончался в машине скорой помощи», - пишет РИА Новости.
Ранее три человека, среди них двое детей, погибли в результате аварии на трассе в Кировской области. ДТП с участием легкового автомобиля случилось 26 ноября на 628 км автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь у деревни Осинцы Слободского района.
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Мария Фирсова