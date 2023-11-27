В Киеве ураганный ветер порвал самый большой флаг Украины

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Сильный ветер порвал в Киеве самый большой флаг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Уточняется, что высота флагштока составляет около 90 метров. Размер самого флага 16 на 24 метра. Это самый большой украинский флаг.
Напомним, 26 ноября сильнейший шторм накрыл Черноморское побережье России и восточные регионы Украины. В Одесской области спасатели ликвидируют последствия стихии, при этом задействованы бронетранспортеры. В Одессе отключены городские котельные. Тысячи людей остаются бех света и тепла.
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«Поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позднее поднять новое. Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище», - пишет пресс-служба.
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Элина Позднякова