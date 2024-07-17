В Киргизии задержан племянник президента Жапарова

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Улана Жапарова — племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова задержал Госкомитет нацбезопасности республики. Об этом со ссылкой на источник сообщил Sputnik Кыргызстан.
«Он обвиняется в совершении тяжкого преступления. Потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Родственника главы государства заключили под стражу до 19 августа», — говорится в сообщении.
Улана Жапарова задерживают не в первый раз. Летом прошлого года его брали, обвиняя в коррупции, однако в октябре родственника политического деятеля отпустили под домашний арест.
Ранее Садыр Жапаров приносил извинения за свою племянницу Лазат Нуркужоеву, вызвавшую действиями в соцсетях общественный резонанс.
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