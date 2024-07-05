ГКНБ Киргизии обезврежена группировка, планировавшая захватить власть

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Силовиками Кыргызстана обезврежена группировка, планировавшая совершить насильственный захват власти. Об этом сообщили в пресс-центре республиканского Госкомитета нацбезопасности.
«Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан», — сказано в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Самаре на оборонном предприятии. Уточнялось, что задержанный общался с представителями проукраинской организации, выбирал места для совершения теракта, а также готовил самодельные зажигательные устройства.
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Никита Кротов