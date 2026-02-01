В Китае казнили 11 человек, среди них были мошенники и убийцы

01 февраля 2026, 15:01

ЦТК: в КНР казнили 11 человек, приговоренных за убийства и мошенничество

Фото: istockphoto/Fotonen

Народный суд средней инстанции города Вэньчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) привёл в исполнение смертный приговор в отношении 11 участников преступного синдиката, признанных виновными в убийствах, мошенничестве и торговле наркотиками. Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая.





Как уточняет телеканал, после того как суд получил решение и распоряжение Верховного народного суда о приведении приговоров в исполнение, инстанция Вэньчжоу в установленном законом порядке огласила смертные приговоры и исполнила их. Ранее Верховная народная прокуратура КНР сообщала, что в конце сентября 2025 года тот же суд приговорил 11 членов группировки, известной как «семья Мин», к смертной казни по ряду статей, включая умышленные убийства, мошенничество, незаконное лишение свободы, организацию казино, наркоторговлю и вовлечение в проституцию.



По данным следствия, синдикат действовал на севере Мьянмы у границы с Китаем, а среди пострадавших от мошеннических схем были граждане КНР. В ноябре 2023 года задержали предполагаемых главарей группировки Мин Гопин, Мин Цзюйлань и Мин Чжэньчжэнь, тогда как лидер объединения Мин Сюэчан, как сообщалось, покончил с собой во время рейда. Осенью того же года Мьянма передала Китаю большое число подозреваемых по делам о телекоммуникационном мошенничестве.



Отмечается, что «семья Мин» действовала с 2015 года и, по версии обвинения, была причастной к азартным играм и мошенничеству на сумму свыше 10 млрд юаней (около 1,4 млрд долларов). Также фигурантов признали виновными в убийстве 14 граждан Китая и ранении ещё шести человек.



