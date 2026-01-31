Мать сотни раз исколола младенца иглами за плохое поведение

31 января 2026, 13:27

SCMP: Китаянка исколола десятимесячного сына иглами за плохое поведение

Фото: istockphoto/puhimec

Десятимесячного ребенка в Китае экстренно госпитализировали после того, как врачи обнаружили на его теле сотни следов от уколов. Об этом сообщает South China Morning Post.