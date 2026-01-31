Мать сотни раз исколола младенца иглами за плохое поведение
Десятимесячного ребенка в Китае экстренно госпитализировали после того, как врачи обнаружили на его теле сотни следов от уколов. Об этом сообщает South China Morning Post.
Мальчика доставили в педиатрическое отделение Народной больницы уезда Моцзян с высокой температурой и судорогами. При осмотре медики заметили многочисленные проколы и темные корочки на ногах, голове и туловище. По словам врача, мать использовала иглы как «народное средство» и одновременно как наказание, если ребенок капризничал или заболевал. Предположительно, общее число проколов могло достигать 500–600.
Один из наиболее опасных случаев произошел, когда женщина воткнула младенцу в шею толстую иглу, которой обычно прошивают подошвы обуви. Игла сломалась, и ее фрагмент остался в шейном отделе позвоночника, из‑за чего потребовалась срочная операция. Задачу осложняло то, что родители не смогли точно описать иглу, что повышало риск повредить ткани во время вмешательства.
Врачам удалось извлечь инородное тело в день поступления. Температура, предположительно вызванная инфекцией или ржавчиной, снизилась спустя несколько дней, после чего ребенка перевели из реанимации.
Совместная следственная группа с участием полиции, органов здравоохранения, социальных служб и женской федерации установила, что все раны нанеслись матерью. В официальном заявлении указали, что женщина не имеет образования и медицинских знаний, а также демонстрировала признаки эмоциональной нестабильности.
