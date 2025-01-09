В Китае началась проверка по факту обнаружения поддельных товаров из России

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Шанхайское управление по надзору за рынком инициировало проверку в отношении 47 местных магазинов. Причиной стало обнаружение подделок, продаваемых под видом настоящих товаров из России.
Об этом сообщили в эфире Центрального народного радио Китая. Торговые точки, которые позиционировали себя как специализированные павильоны по продаже российских товаров, осуществляли деятельность без необходимой документации. Доля товаров, на самом деле импортированных из России, была в них слишком низка. Их выставляли в разных отделах магазинов, чтобы ввести покупателей в заблуждение.
В управлении потребовали от магазинов чётко разграничить товары производства разных стран и обеспечить их понятной и узнаваемой маркировкой со всей необходимой для покупателей информацией. Всего в Шанхае возбуждено шесть дел в связи с так называемыми «павильонами российских товаров», название которых не соответствует действительности.
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Александр Бойцов