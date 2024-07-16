В Подмосковье накрыли подпольный швейный цех с нелегалами

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Цех по пошиву поддельной фирменной спортивной одежды, в котором работали нелегальные мигранты из Юго-Восточной Азии, обнаружили полицейские в деревне Островцы Раменского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Цех находился в подвале административного здания. Там полицейские изъяли более 1,5 тыс. единиц готовых товаров, 13 швейных машинок, клише и прессы. По предварительным расчётам, производство подделок нанесло компании-правообладателю ущерб свыше 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.Одежду шили 12 нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии, все они проживали в цехе в условиях антисанитарии.
«За нарушение миграционного законодательства иностранные граждане выдворены за пределы России», — отметили в полиции.Задержан также 44-летний мужчина, подозреваемый в организации нелегальной миграции. Сейчас полиция выясняет, через какие торговые точки сбывался контрафакт.
Читайте также:
Пропавший под Челябинском мальчик с ДЦП найден мёртвым в болоте
Стал известен новый способ мошенничества через общедомовые чаты
Учительница забрала ученика к себе домой и пять месяцев занималась с ним сексом
Лев Каштанов