В Китае после обрушения автомагистрали погибли не менее 19 человек

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На юге Китая произошло обрушение автомагистрали, соединяющей провинции Гуандун и Фуцзянь. В результате погибли не менее 19 человек.
В результате обрушения нескольких пролётов моста под завалами оказались 18 автомобилей, передаёт издание Xinhua. Полиции и спасателям удалось извлечь из-под завалов 31 пострадавшего. Все они госпитализированы. На кадрах, опубликованных СМИ, видно, что обрушены 7-8 пролётов моста. Возле моста видны пламя и дым из ямы, куда упали автомобили.
На месте продолжают работать спасатели, медики и пожарные. Движение по скоростной автомагистрали перекрыто. Местные власти пока не подтвердили информацию о погибших и не сообщили о характере травм пострадавших во время катастрофы.
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Александр Бойцов