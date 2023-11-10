Обрушение моста под Подольском не связано с терактом

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
Эксперты исключили связь обрушения моста на автодороге «Кутьино – Дубровицы» под Подольском с терактом. Об этом с места происшествия сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов.
«С профильными специалистами и представителями оперативных служб осмотрели объект. По типу повреждений эксперты сразу исключили возможность террористического акта. Точные причины случившегося сейчас выясняются», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.По словам и. о. главы, он доложил о ситуации губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Глава региона поручил муниципалитетам и ГБУ «Мосавтодор» провести обследование всех мостовых конструкций на территории региона. В 2013 году изменились границы между субъектами, и мост вместе с дорогой был передан на обслуживание Москвы. Однако, понимая важность объекта, мы приступим к восстановительным работам. Они начнутся сразу после окончания следственных действий», – добавил Артамонов.Он также пообещал уделить максимальное внимание пострадавшей. Женщина одна ехала на машине через мост, когда произошло обрушение. Она госпитализирована, хотя и не получила серьёзных травм. Ей окажут всю необходимую помощь.
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Лора Луганская