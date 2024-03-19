В Колумбии пропал русский путешественник Владимир Косаров

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В Колумбии пропал российский путешественник Владимир Косаров. Он отправился покорять джунгли на границе Южной и Центральной Америки. Косаров не выходит на связь уже несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что последний раз путешественник связывался с друзьями и появлялся в социальных сетях 25 января, когда находился в колумбийском городе Капургана. Из этого места Косаров хотел добраться в Панаму через Дарьенский пробел, территория которого состоит из тропических джунглей и непроходимых болот. Нормальные дороги в этой местности отсутствуют, а труднопроходимые тропинки используют местные племена, курьеры колумбийских наркокартелей и нелегалы из Латинской Америки, которые бегут на север.
Друзья Владимира поделились в беседе с SHOT, что обратились за помощью в российское консульство в Колумбии и уточнили, что настоящая фамилия Владимира — Комаров, Косаров же является псевдонимом.
Ранее сообщалось, что 23-летняя туристка из РФ сообщила, что её похитили в Мексике. Она написала родным, что её взяли в заложники члены местного картеля и потребовали выкуп. В настоящее время судьба заложницы остается неизвестной, девушка не выходит на связь.
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Друзья Владимира поделились в беседе с SHOT, что обратились за помощью в российское консульство в Колумбии и уточнили, что настоящая фамилия Владимира — Комаров, Косаров же является псевдонимом.
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Екатерина Коршунова