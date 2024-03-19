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В Колумбии пропал русский путешественник Владимир Косаров

19 марта 2024, 10:46
Фото: iStock/inewsistock

Фото: iStock/inewsistock

В Колумбии пропал российский путешественник Владимир Косаров. Он отправился покорять джунгли на границе Южной и Центральной Америки. Косаров не выходит на связь уже несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что последний раз путешественник связывался с друзьями и появлялся в социальных сетях 25 января, когда находился в колумбийском городе Капургана. Из этого места Косаров хотел добраться в Панаму через Дарьенский пробел, территория которого состоит из тропических джунглей и непроходимых болот. Нормальные дороги в этой местности отсутствуют, а труднопроходимые тропинки используют местные племена, курьеры колумбийских наркокартелей и нелегалы из Латинской Америки, которые бегут на север.

Друзья Владимира поделились в беседе с SHOT, что обратились за помощью в российское консульство в Колумбии и уточнили, что настоящая фамилия Владимира — Комаров, Косаров же является псевдонимом.


Ранее сообщалось, что 23-летняя туристка из РФ сообщила, что её похитили в Мексике. Она написала родным, что её взяли в заложники члены местного картеля и потребовали выкуп. В настоящее время судьба заложницы остается неизвестной, девушка не выходит на связь.

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В Приамурье следователи возбудили дело из-за обрушения на руднике
СК завел дело после обрушения на амурском руднике, где блокировало шахтеров
19 марта 2024, 10:42

Фото: istock / Akintevs

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения на руднике в Амурской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Возбуждено дело по статье 216 («Нарушение требований безопасности при ведении работ») Уголовного кодекса РФ. В настоящее время следственная группа осматривает место инцидента, допрашивает ответственных за соблюдение правил безопасности свидетелей, а также изымает документы.

«Проведение комплекса следственных действий осуществляется с учетом необходимости выполнения спасательными службами первоочередных задач по обнаружению и поднятию на поверхность пострадавших», — заявили в СКР.
Обвал горных пород на руднике произошел вечером 18 марта. Изначально сообщалось, что под завалами горной породы на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Зейском муниципальном округе могут находиться 15 человек. Губернатор Василий Орлова заявил, что под землёй находится 13 рабочих. В Приамурье введен региональный режим чрезвычайной ситуации.

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#скр
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#чп
#нарушение
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«Всё было залито кровью»: В Ленобласти водителя такси нашли мёртвым в его машине
В Ленинградской области нашли пропавшее такси с мёртвым водителем внутри
19 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Apriori1

В Ленинградской области обнаружили пропавший автомобиль такси с убитым водителем внутри, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, пропавшее такси нашли в СНТ «Урожай» в деревне Гостицы.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили, что 64-лтний водитель «Лада Ларгус» был убит в салоне своего автомобиля. Отмечается, что вся машина была залита кровью. Ему нанесли многочисленные удары ножом в области груди, шеи и рук.

Задержать подозреваемого удалось 18 марта. Им оказался 23-летний безработный житель города Сланцы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, мотивы преступника пока не раскрыты.

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#ленинградская область
#убийство
#такси
#водитель
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В Люберцах таксист поругался с охранником из-за шлагбаума и открыл стрельбу
19 марта 2024, 09:13

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Водителя такси, открывшего стрельбу рядом с одним из жилых домов в Люберцах, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, водитель такси подъехал к территории охраняемого дома на улице 3-е Почтовое Отделение и потребовал у охранника на КПП открыть шлагбаум. Охранник отказался, мужчины начали ругаться, и тогда таксист достал пистолет и выстрелил в воздух, после чего уехал», — говорится в сообщении.
Полиция установила личность стрелявшего и задержала его. Им оказался 33-летний уроженец Северного Кавказа, временно проживающий в Москве. В его квартире был обнаружен пистолет.

Против задержанного завели дело по статье «Хулиганство». По решению суда его оставили под стражей.

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#люберцы
#криминал
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#стрельба
#пистолет
#полиция
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Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки житель Казани выступит с последним словом
19 марта 2024, 08:47

Фото: iStock/Michał Chodyra

Житель Казани Радик Тагиров, который обвиняется в расправах над 31 пожилой женщиной, выступит в суде с последним словом сегодня, 19 марта. Об этом представитель суда сообщил РИА Новости.
Уточняется, что речь преступника состоится в суде в 10 часов.

Ранее сообщалось, что 26 февраля текущего года обвинение просило лишить злоумышленника свободы на пожизненный срок.

Напомним, Тагирова задержали 1 декабря 2020 года в Казани. Ему предъявлено обвинение в совершении 31 расправы над пожилыми женщинами в возрасте 75-90 лет, трех покушениях и двух разбоях. Убийцу окрестили «поволжским маньяком», поскольку орудовал он в городах Приволжского и Уральского федеральных округов.

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#уголовное обвинение
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#маньяк
#убийство
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Спасатели МЧС приступили к поисково-спасательным работам на руднике в Приамурье
19 марта 2024, 08:07

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Горноспасатели МЧС России приступили к поисково-спасательным работам на руднике в Амурской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации источника, на месте происшествия находятся психологи МЧС России. Уточняется, что на базе регионального управления ведомства начал работу оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что доследственную проверку по факту обрушения шахты золотодобывающего прииска организовали специалисты следственного отдела по городу Зея СУ СК Приамурья. В регионе объявлен региональный режим ЧС.

Напомним, 18 марта на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. По предварительным данным, под завалом могут находиться 15 человек.

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#мчс
#человек
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#происшествия
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#спасатели
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В Оренбурге возбудили первое в России уголовное дело об ЛГБТ*-экстремизме
19 марта 2024, 08:04

Фото: iStock/Akintevs

Первое в России уголовное дело об ЛГБТ*-экстремизме возбудили в отношении ночного клуба в Оренбурге, об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
«В Оренбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 статьи 282.2 УК РФ в связи с деятельностью ЛГБТ*-клуба «Поза» (Pose)», — рассказала общественный деятель.

По словам Мизулиной, сперва на заведение обратили внимание местные активисты. Она также добавила, что это уголовное дело стало первым в России после признания Верховным судом ЛГБТ*-движения экстремистским.

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#уголовное дело
#клуб
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Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в белгородском поселке Горьковский
Гладков: мирный житель погиб при атаке дрона в белгородском поселке Горьковский
19 марта 2024, 07:29

Фото: iStock/rancho_runner

Мирный житель скончался в результате атаки украинского дрона-камикадзе в посёлке Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что два человека получили ранения. В Горьковском мужчина получил проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей.

При этом в результате обстрела села Головчино женщина получила сотрясение мозга. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
Также Гладков рассказал, что в Грайвороне два снаряда попали в частные жилые дома, после чего они загорелись. Также повреждения получили ещё 11 домов.

В селе Гора-Подол также пострадали пять частных домов, в поселке Горьковский — четыре домовладения и несколько хозпостроек. В селе Головчино окна выбило и посекло фасады в двух домовладениях.

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#минобороны
#обстрел
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Kras Mash: Бродячая собака порвала лицо 10-летнему мальчику в Канске
19 марта 2024, 06:13

Фото: iStock/Zastavkin

В Канском районе Красноярского края 10-летний мальчик пострадал от нападения бездомной собаки. Об этом 18 марта пишет газета «Красноярский рабочий». Полиция проводит проверку инцидента, произошедшего в селе Филимоново.
Накануне в красноярских соцсетях распространились снимки ребенка с окровавленным глазом, на которого напал бродячий пёс.



О нападении сообщили из медицинского учреждения, куда поступил мальчик. По предварительной информации, ребёнок стоял возле ограды школы и ждал родителей, когда на него напала собака. Краевое МВД организовало проверку инцидента, материалы будут направлены в административную комиссию местного самоуправления.

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#животные
#нападение
#мальчик
#красноярский край
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Амурская область ввела региональный режим ЧС из-за обвала на руднике «Пионер»
РИА Новости: В Приамурье введен режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер»
19 марта 2024, 05:26

Фото: iStock/Adam88xx

В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе. Об этом заявил приамурский губернатор Василий Орлов.
«Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей!», — сообщил Орлов в своем Telegram-канале.

Ранее группировка спасателей МЧС России в составе 25 человек прибыла в Зейский муниципальный округ из Якутии. Дополнительно из Хабаровского края следует вертолет Ми-8, на борту которого 13 спасателей. Также к месту происшествия направлены горноспасатели из Приморья.



Доследственную проверку по факту обрушения шахты золотодобывающего прииска организовали специалисты следственного отдела по городу Зея СУ СК Приамурья. На место происшествия выехали следователи-криминалисты.

Напомним, что 18 марта 2024 года на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. По предварительным данным, под завалом могут находиться 15 человек. На место чрезвычайной ситуации выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев. Кроме того, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

По предварительным данным, люди находятся на глубине до 100-150 метров, информации о пострадавших пока нет, однако и связь с горняками также отсутствует.

Золотодобывающий рудник «Пионер», где произошло обрушение, входит в группу «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК).

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#чс
#шахты
#губернатор
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