Спасатели МЧС приступили к поисково-спасательным работам на руднике в Приамурье

В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе. Об этом заявил приамурский губернатор Василий Орлов.

«Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей!», — сообщил Орлов в своем Telegram-канале.





Ранее группировка спасателей МЧС России в составе 25 человек прибыла в Зейский муниципальный округ из Якутии. Дополнительно из Хабаровского края следует вертолет Ми-8, на борту которого 13 спасателей. Также к месту происшествия направлены горноспасатели из Приморья.