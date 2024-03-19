Спасатели МЧС приступили к поисково-спасательным работам на руднике в Приамурье

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Горноспасатели МЧС России приступили к поисково-спасательным работам на руднике в Амурской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации источника, на месте происшествия находятся психологи МЧС России. Уточняется, что на базе регионального управления ведомства начал работу оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что доследственную проверку по факту обрушения шахты золотодобывающего прииска организовали специалисты следственного отдела по городу Зея СУ СК Приамурья. В регионе объявлен региональный режим ЧС.
Напомним, 18 марта на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. По предварительным данным, под завалом могут находиться 15 человек.
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Ранее сообщалось, что доследственную проверку по факту обрушения шахты золотодобывающего прииска организовали специалисты следственного отдела по городу Зея СУ СК Приамурья. В регионе объявлен региональный режим ЧС.
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Екатерина Коршунова