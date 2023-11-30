В Красноярске спустя 23 дня нашли отца и сына, пропавших во время охоты

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В Красноярске спустя несколько недель поисков в Эвенкийском районе были найдены живыми двое мужчин, которые ранее ушли на охоту. Об этом региональное УМВД сообщает в Телеграм-канале.
Уточняется, что мужчина вместе с 16-летним сыном отправились на охоту 2 ноября, их отвезли к охотничьему участку на реке Ямбукан.
Последний раз мужчина и подросток выходили на связь 6 ноября. Родственники 25 ноября заявили о пропаже охотников, которые так и не вернулись домой. На место происшествия выдвинулись МЧС и полиция.
Когда правоохранители добрались до охотничьих угодий, выяснилось, что в сторону лесной избушки уходят следы от бурана. Спасатели решили проследовать дальше, но поискам мешали суровые погодные условия.
В результате с охотником и его сыном получилось связаться по спутниковому телефону.
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Последний раз мужчина и подросток выходили на связь 6 ноября. Родственники 25 ноября заявили о пропаже охотников, которые так и не вернулись домой. На место происшествия выдвинулись МЧС и полиция.
В результате с охотником и его сыном получилось связаться по спутниковому телефону.
«Их жизни и здоровью ничего не угрожает! Не могли выходить на связь из-за поломки телефона. В ближайшее время все будут дома!», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян