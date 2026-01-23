В Красноярске зафиксированы случаи исчезновения детей

23 января 2026, 09:30

В Красноярске бесследно исчезла 14-летняя девочка

Фото: iStock/blinow61

В Красноярске пропала 14-летняя девочка Наташа Елькина. Она ушла из дома на улице Волочаевской около 15:00 и с тех пор не вернулась. Родные забили тревогу, когда школьница не ответила на звонок. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.