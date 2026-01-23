В Красноярске зафиксированы случаи исчезновения детей
В Красноярске пропала 14-летняя девочка Наташа Елькина. Она ушла из дома на улице Волочаевской около 15:00 и с тех пор не вернулась. Родные забили тревогу, когда школьница не ответила на звонок. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что дом Наташи находится всего в 3 км от места, где исчез сын бизнесмена. Кроме того, описание одежды школьницы в ориентировке соответствует внешнему виду человека, с которым камеры запечатлели пропавшего мальчика — черная куртка, капюшон и угги.
Сейчас полиция и волонтеры активно занимаются поисками. Проверяется связь между двумя исчезновениями. Жители города надеются на скорое разрешение ситуации и возвращение детей домой.
Читайте также: