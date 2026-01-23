В Барнауле мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил настоящий хаос с гранатой

23 января 2026, 07:57

В Барнауле мужчина попытался взорвать мать гранатой и угрожал убить полицейских

Фото: iStock/ovbelov

В Барнауле 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил настоящий хаос. Гражданин купил самодельную гранату и хранил её дома. В сентябре 2025 года, после ссоры с матерью, он избил её. Женщина смогла позвонить родственникам, которые вызвали полицию. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».