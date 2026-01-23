В Барнауле мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил настоящий хаос с гранатой
В Барнауле 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил настоящий хаос. Гражданин купил самодельную гранату и хранил её дома. В сентябре 2025 года, после ссоры с матерью, он избил её. Женщина смогла позвонить родственникам, которые вызвали полицию. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Когда правоохранители прибыли на место, сын выбежал на улицу с гранатой. Он схватил пенсионерку за шею, выдернул чеку и угрожал взорвать её и полицейских. В последний момент россиянин бросил взрывное устройство на землю. Благодаря быстрой реакции медиков, женщине оказали помощь.
Теперь мужчину обвиняют в покушении на убийство, применении насилия к представителям власти и незаконном хранении взрывного устройства. Следственный комитет по Алтайскому краю продолжает расследование.
