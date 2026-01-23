Достижения.рф

В Барнауле мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил настоящий хаос с гранатой

В Барнауле мужчина попытался взорвать мать гранатой и угрожал убить полицейских
Фото: iStock/ovbelov

В Барнауле 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил настоящий хаос. Гражданин купил самодельную гранату и хранил её дома. В сентябре 2025 года, после ссоры с матерью, он избил её. Женщина смогла позвонить родственникам, которые вызвали полицию. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».



Когда правоохранители прибыли на место, сын выбежал на улицу с гранатой. Он схватил пенсионерку за шею, выдернул чеку и угрожал взорвать её и полицейских. В последний момент россиянин бросил взрывное устройство на землю. Благодаря быстрой реакции медиков, женщине оказали помощь.

Теперь мужчину обвиняют в покушении на убийство, применении насилия к представителям власти и незаконном хранении взрывного устройства. Следственный комитет по Алтайскому краю продолжает расследование.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0