В красноярском детском саду воспитательница оттаскала за волосы девочку

Фото: istockphoto/Marina Meshcherskaia
Полиция Красноярска начала проверку по факту применения физической силы к 2-летнему ребенку в детском саду.
Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону. Видеозапись данного инцидента появилась в местном Telegram-канале. На кадрах видно, как воспитательница детсада на улице Линейной схватила за волосы 2-летнюю девочку.
По данным МВД, заявлений после инцидента не поступало. Но полицейские начали проверку.
Обстоятельства случившегося выявляются.
Ранее сообщалось, что мужчина в вестибюле станции московского метро Рязанский проспект открыл стрельбу. ЧП случилось 17 ноября примерно в 7 утра. Дебошир был оперативно задержан. По его словам, он хотел таким образом напугать другого мужчину.
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По данным МВД, заявлений после инцидента не поступало. Но полицейские начали проверку.
Ранее сообщалось, что мужчина в вестибюле станции московского метро Рязанский проспект открыл стрельбу. ЧП случилось 17 ноября примерно в 7 утра. Дебошир был оперативно задержан. По его словам, он хотел таким образом напугать другого мужчину.
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Мария Фирсова