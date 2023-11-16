Женщина избила ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье

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Между женщиной и её соседом по коммунальной квартире, ветераном Великой Отечественной войны, произошла перепалка, которая обернулась дракой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что медработники одной из больниц Серпухова обратились в полицию, после того как к ним поступил ветеран Великой Отечественной войны 1932 года рождения с травмами.
Полицейским удалось установить, что у пенсионера произошёл конфликт с соседкой 1988 года рождения. От слов они быстро перешли к драке, в ходе которой мужчина получил травмы.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все причины и детали произошедшего. По завершении расследования, будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.
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Полицейским удалось установить, что у пенсионера произошёл конфликт с соседкой 1988 года рождения. От слов они быстро перешли к драке, в ходе которой мужчина получил травмы.
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Анастасия Чинкова