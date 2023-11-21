В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки

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Расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Дивногорске Красноярского края завершено. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.
По данным следствия, 35-летний Иван Папенко затащил девушку в лес против ее воли, изнасиловал и убил. Подозреваемого обнаружили с помощью совпадения биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, который нашли на теле жертвы. Папенко является рецидивистом и уже привлекался за грабеж и изнасилование. Отмечается, что он вышел из колонии за несколько недель до нового убийства.
В прокуратуре уточнили, что осталась еще одна стадия — утверждение дела прокурором и направление в суд.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Мурманской области молодая женщина до смерти избила 11-месячного сына. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак