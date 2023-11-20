В Москве девушка-курьер помогла полиции задержать мошенников

Девушка Ольга, подрабатывающая курьером в одном из сервисов доставки, получила заявку и приехала по указанному адресу к дому на Дмитровском шоссе в Москве. Она бы и отвезла потом деньги мошенникам, но те слишком нервничали, а потому «спалились».