В Крыму полицейские обнаружили наркоплантацию, на которой было более тысячи кустов конопли

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В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей 34 и 47 лет, которые занимались культивированием наркосодержащих растений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.
Уточняется, что жители Советского района Республики Крым нашли дикорастущий куст конопли, с которого собрали семена. После чего недалеко от одной из автотрасс Советского района мужчины создали наркоплантацию.
Согласно информации следствия, было изъято более тысячи кустов конопли, общий вес которых превысил отметку 230 кг, что подтверждено экспертизой. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области трое жителей Калуги организовали нарколабораторию на животноводческой ферме. Нелегальное производство наркотических веществ существовало по заказу неизвестного драгдилера.
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Согласно информации следствия, было изъято более тысячи кустов конопли, общий вес которых превысил отметку 230 кг, что подтверждено экспертизой. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области трое жителей Калуги организовали нарколабораторию на животноводческой ферме. Нелегальное производство наркотических веществ существовало по заказу неизвестного драгдилера.
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Екатерина Коршунова