Москвич оставил наркотики вместе со своими документами на столике во «Вкусно и точка»

Фото: iStock/Ariawan Armoko
В Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в заведении на Рязанском проспекте. В правоохранительные органы обратилась посетительница ресторана, которая сообщила, что неизвестный мужчина употребил наркотики на её глазах, начертил себе ещё одну дорожку прямо на столе и вышел.
Уточняется, что на столе, кроме наркотиков, также оказались документы, телефон и банковская карта злоумышленника. Силовики незамедлительно задержали 28-летнего Ярослава, который встретил полицейских очень удивленным.
Неизвестное вещество было передано на экспертизу. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.
Читайте также:
В Башкирии школьницу избили и «поставили на счетчик» из-за разбитого телефона
Мужчину заживо сожгли в подъезде в Новой Москве
Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором
Уточняется, что на столе, кроме наркотиков, также оказались документы, телефон и банковская карта злоумышленника. Силовики незамедлительно задержали 28-летнего Ярослава, который встретил полицейских очень удивленным.
Неизвестное вещество было передано на экспертизу. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.
Читайте также:
В Башкирии школьницу избили и «поставили на счетчик» из-за разбитого телефона
Мужчину заживо сожгли в подъезде в Новой Москве
Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором
Екатерина Коршунова