В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на военных ВС РФ

Фото: iStock/seb_ra
В Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Об этом сообщили в управлении ФСБ по республике и Севастополю.
Сообщается, что женщина в социальной сети «ВКонтакте» оставляла комментарии с призывами к насилию над российскими солдатами. Против нее возбуждено дело по статье 280.
По информации источника, преступнице грозит пять лет тюремного заключения. Отмечается, что женщину также оштрафовали на тридцать тысяч рублей согласно административному протоколу. В настоящее время россиянка находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что матроса из Евпатории приговорили к лишению свободы условно сроком на один год после того, как он призывал убивать российских военных.
Читайте также:
Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ звёзды ответят по закону после возвращения
Житель Керчи в соцсетях призывал убивать российских военных
За призыв убивать российских военных матрос из Крыма получил год «условно»
По информации источника, преступнице грозит пять лет тюремного заключения. Отмечается, что женщину также оштрафовали на тридцать тысяч рублей согласно административному протоколу. В настоящее время россиянка находится под подпиской о невыезде.
Читайте также:
Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ звёзды ответят по закону после возвращения
Житель Керчи в соцсетях призывал убивать российских военных
За призыв убивать российских военных матрос из Крыма получил год «условно»
Екатерина Коршунова