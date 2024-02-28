Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ звёзды ответят по закону после возвращения

Фото: сайт СК РФ
Российские знаменитости, покинувшие страну из-за своих политических взглядов, ответят по закону, если дискредитировали армию России. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Однако если кто-то из них решит вернуться в Россию, то он обязательно ответит перед законом за свои действия, даже если его возвращение произойдёт спустя много лет.
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