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Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ звёзды ответят по закону после возвращения

28 февраля 2024, 11:58
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Российские знаменитости, покинувшие страну из-за своих политических взглядов, ответят по закону, если дискредитировали армию России. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, эти действия российских звёзд объясняются их желанием угодить политике тех стран, в которых они сейчас проживают, а также попыткой сохранить возможность зарабатывать там деньги.

Однако если кто-то из них решит вернуться в Россию, то он обязательно ответит перед законом за свои действия, даже если его возвращение произойдёт спустя много лет.

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Песков прокомментировал попытки спецслужб США следить за Путиным через смартфоны
Песков: спецслужбы РФ делают всё возможное для обеспечения безопасности Путина
28 февраля 2024, 12:48

Фото: Сайт Кремля

Российские спецслужбы делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность президента России Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее издание Wired опубликовало материал, в котором указывалось на попытки американской компании PlanetRisk осуществлять слежку за передвижениями Путина через телефоны его окружения. Для этого якобы была разработала специальная программа Locomotive.

Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об этой компании, а попытки слежки за президентом зафиксированы не были.

Также он добавил, что спецслужбы России делают всё возможное, чтобы пресекать любые попытки слежки и обеспечить безопасность президента.

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Стало известно, где похоронят Навального*
Отпевание Навального* состоится 1 марта, его похоронят на Борисовском кладбище
28 февраля 2024, 12:33

Фото: iStock/dragana991

Отпевание оппозиционного политика Алексея Навального* состоится 1 марта.
Отмечается, что похоронят его на Борисовском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что власти Австралии анонсировали введение санкций в отношении шести сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России после смерти Алексея Навального*. Помимо шести сотрудников исправительной колонии № 6 во Владимирской области, под ограничения попал бывший заместитель директора ФСИН Алексей Гиричев.

Также в документе австралийского МИД указывается, что санкции являются показателем готовности властей Австралии предпринимать шаги для привлечения к ответственности людей, которые якобы нарушили права человека.

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Госдума приняла закон о запрете размещения рекламы на информресурсах иноагентов
28 февраля 2024, 12:21

Фото: iStock/leg Elkov

Госдума приняла закон о запрете на размещение рекламы на информационных ресурсах иноагентов.
Напомним, что соответствующий законопроект был внесён в нижнюю палату парламента в феврале. Авторами инициативы выступили 395 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех партий, кроме «Новых людей».

Согласно принятому закону, изменения внесены в законы «О контроле за деятельностю лиц, находящихся под иностранным влиянием», «О рекламе» и «О средствах массовой информации».

Помимо запрета на размещения рекламы, сами иноагенты больше не могут рекламировать информационные ресурсы других иноагентов.

В пояснительной записке говорится, что законопроект был направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела России.

Володин ранее сообщал, что в 2023 году свыше 200 российских физиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на ресурсах иноагентов, получив за это сотни миллионов рублей. При этом многие из них не скрывают, что отправляют заработанные деньги на помощь ВСУ.

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#госдума
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#иностранный агент
#законо
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Китай призвал снизить градус напряженности на Украине после заявлений Макрона
28 февраля 2024, 11:59

Фото: iStock/Sky_Blue

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила о необходимости снижения напряженности в украинском конфликте. Об этом она сказала после резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона по Украине.
«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий», — сказала Нин.

При это, по ее словам, Китай и далее будет работать в направлении урегулирования украинского конфликта. Именно с этой целью спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй планирует посетить Россию и Украину уже в начале марта.

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.

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#украина
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#президент
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#макрон
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В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в марте
Володин перечислил законы, вступающие в силу в марте 2024 года
28 февраля 2024, 11:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте текущего года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Государственная система экологического мониторинга появится в России 1 марта. Она будет информировать органы власти и россиян о состоянии окружающей среды, что позволит оперативно предотвращать угрозы.

В этот же день вступит в силу стандарт транспортного обслуживания. Власти будут обязаны устанавливать план обслуживания населения, в котором будут фигурировать перечень и целевые значения показаний, характеризующих доступность и безопасность перевозок.

Также в начале марта будут внесены изменения в требования к маркировке винодельческой продукции. С этого момента на этикетке будут указаны данные о её виде, производителе и сорте винограда. При этом шрифт надписи должен быть контрастным и легкочитаемым.

С 1 марта изменятся требования к содержанию животных в местах их продажи. На законодательном уровне будут определены размеры вольеров и аквариумов, а также перечень действий в случае заболевания животного в зоомагазинах.

Кроме того, со 2 марта в России изменится порядок оформления полисов ОСАГО. Теперь их можно будет заключать на срок от одного дня до трёх месяцев. В настоящее время срок страхования начинался от трёх месяцев.

Вместе с тем, ожидается расширение числа некоммерческих организаций, имеющих право на получение господдержки. Изменения вступят в силу 8 марта. Под нововведение попадут компании, которые осуществляют работу в сфере семьи, материнства, отцовства, детства, вопросов безнадзорных животных.

Начиная с 19 марта россияне смогут подать заявление о выплате возмещения по вкладам в электронной форме. Сделать это можно будет на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или через портал «Госуслуг».

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#госдума
#закон
#россия
#вячеслав володин
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«Зловещее зрелище»: Медведев прокомментировал заявление Макрона о России
Медведев: примеры разложения мозгов западных политиков появляются ежедневно
28 февраля 2024, 11:04

Фото: сайт Кремля

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные политики каждый день демонстрируют «трупное разложение мозгов». Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить европейские войска на Украину.
Медведев отметил, что лидеры западных стран в дату начала спецоперации совершили «театральные визиты» на Украину, чтобы отвлечь своих граждан от имеющихся проблем в собственных странах. По его словам, это забавное, но зловещее зрелище.

«Мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России», — пишет Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом он считает, что примеры «трупного разложения мозгов западных политиков появляются каждый день».

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.

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#россия
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#telegram
#лидер
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#макрон
#медведев
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«Москва заставила ненавидеть»: Карлсон сравнил Россию и США
Карлсон: красота Москвы заставила ненавидеть американских чиновников
28 февраля 2024, 10:33

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Американский журналист Такер Карлсон, побывавший в Москве, рассказал, что красота российской столицы заставила его ненавидеть власти США. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала блогера Лекса Фридмана.
«Этот город гораздо красивее любого другого нашего города. Кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня ненавидеть своих собственных лидеров», — сказал Карлсон.

По его словам, он рос в США в то время, когда там еще были красивые и безопасные города, однако сейчас их уже не осталось. Журналист считает, что местные губернаторы, мэры и президент должны нести ответственность за это.

Напомним, 1 февраля бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон впервые приехал в Москву, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Ему также удалось погулять по Москве, зайти в метро, в гипермаркет и в ресторан быстрого питания «Вкусно – и точка». Тогда он отметил не только чистоту и ухоженность Москвы, но также и её архитектуру, еду и качество услуг.

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#ресторан
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Захарова: угрозы о нейтрализации Калининграда – часть информационной войны
28 февраля 2024, 10:12

Фото: сайт МИД РФ

Угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта России и НАТО является элементом информационной войны. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что ранее Линкявичюс на фоне ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия вступит в конфликт с Альянсом.

Захарова, комментируя данное заявление, отметила, что ни Линкявичюс, ни кто-либо другой, придерживающийся такой же позиции, не имеет полномочий для реализации своих слов. Таким образом, все эти громкие заявления, по мнению представителя МИД РФ, являются часть информационной войны или пиара.

Она добавила, что для осуществления таких планов в государствах есть главы, министры обороны, министры иностранных дел. Однако власти поставили задачи перед не имеющими соответствующих полномочий личностями, которые должны просто громко кричать и угрожать, заключила Захарова.

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#конфликт
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Стало известно о призывах конгрессменов США к диалогу по Украине
Politico: сенаторы-республиканцы считают исходом конфликта на Украине переговоры
28 февраля 2024, 10:04

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Все больше сенаторов-республиканцев приходят к выводу, что украинский конфликт нужно завершить путем переговоров с РФ. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на опрошенных законодателей.

Авторы материала заявляют, что несколько месяцев назад мысль о диалоге с Россией не пользовалась популярностью среди конгрессменов. Но сейчас все больше политиков считают, что украинский конфликт должен закончиться мирным путем.

«Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния», — заявил зампред сенатского комитета по разведке Марко Рубио, республиканец от Флориды.
Журналисты отметили, что правительство Штатов до этого несколько раз говорило, что вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта должен быть решен, исходя из позиции Украины.

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#конфликт
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