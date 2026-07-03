В Кузбассе ищут школьницу, которая ушла кататься на самокате и не вернулась

03 июля 2026, 13:45

Фото: iStock/Dzurag

В Кемеровской области продолжаются поиски девятилетней девочки, которая 2 июля пошла кататься на самокате и пропала. Об этом сообщает ТАСС.





В день исчезновения на школьнице были черные шорты, розовая футболка и черно-белые кроссовки. Ее рост составляет 130 сантиметров, волосы темно-русые, а глаза серо-голубые. Ребенок вышел из дома и с тех пор не выходил на связь, его местонахождение неизвестно.



К поискам подключились волонтеры «ЛизаАлерт» из Кемеровской и Новосибирской областей. В настоящий момент ведется подготовка техники, карт и навигационного оснащения. Первые экипажи уже выехали на место.



Ранее сообщалось, что в Ленинградской области трагически завершились поиски 12-летней школьницы, пропавшей в районе СНТ «Захожье» Тосненского района. Тело девочки обнаружили спустя почти сутки после того, как она ушла на прогулку одна. Смерть ребенка, предварительно, носит криминальный характер.