Девочка ушла в лес за грибами в Ленобласти и погибла
В Ленинградской области трагически завершились поиски 12-летней школьницы, пропавшей в районе СНТ «Захожье» Тосненского района. Об этом стало известно Mash 3 июля. Тело девочки обнаружили спустя почти сутки после того, как она ушла на прогулку одна. По предварительным данным, смерть ребенка носит криминальный характер.
Милана ушла из дома 2 июля и в последний раз выходила на связь около 17:00, рассказав отцу, что собирает лисички на лесной опушке. После этого ее мобильный телефон отключился. Когда девочка не вернулась к вечеру, обеспокоенные родители забили тревогу.
В ходе поисковых мероприятий волонтерам и родственникам удалось установить по камерам видеонаблюдения, что школьница благополучно выбралась из леса и передвигалась по территории садоводства. Однако что произошло с ней дальше, оставалось неизвестно вплоть до обнаружения тела. Обстоятельства гибели ребенка в настоящее время выясняются, на месте работают следователи.
Ранее жительница Ачинска вышла из дома с пятилетней дочерью и загадочно пропала. Подробности в нашем материале.
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