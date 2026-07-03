Девочка ушла в лес за грибами в Ленобласти и погибла

03 июля 2026, 12:03

Mash: ушедшую за грибами в Ленобласти 12-летнюю девочку нашли мертвой

Фото: istockphoto/Zbynek Pospisil

В Ленинградской области трагически завершились поиски 12-летней школьницы, пропавшей в районе СНТ «Захожье» Тосненского района. Об этом стало известно Mash 3 июля. Тело девочки обнаружили спустя почти сутки после того, как она ушла на прогулку одна. По предварительным данным, смерть ребенка носит криминальный характер.