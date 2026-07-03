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Девочка ушла в лес за грибами в Ленобласти и погибла

Mash: ушедшую за грибами в Ленобласти 12-летнюю девочку нашли мертвой
Фото: istockphoto/Zbynek Pospisil

В Ленинградской области трагически завершились поиски 12-летней школьницы, пропавшей в районе СНТ «Захожье» Тосненского района. Об этом стало известно Mash 3 июля. Тело девочки обнаружили спустя почти сутки после того, как она ушла на прогулку одна. По предварительным данным, смерть ребенка носит криминальный характер.



Милана ушла из дома 2 июля и в последний раз выходила на связь около 17:00, рассказав отцу, что собирает лисички на лесной опушке. После этого ее мобильный телефон отключился. Когда девочка не вернулась к вечеру, обеспокоенные родители забили тревогу.

В ходе поисковых мероприятий волонтерам и родственникам удалось установить по камерам видеонаблюдения, что школьница благополучно выбралась из леса и передвигалась по территории садоводства. Однако что произошло с ней дальше, оставалось неизвестно вплоть до обнаружения тела. Обстоятельства гибели ребенка в настоящее время выясняются, на месте работают следователи.

Ранее жительница Ачинска вышла из дома с пятилетней дочерью и загадочно пропала. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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