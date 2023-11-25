В Тюмени мужчина убил спящую мать ножом

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В Тюмени суд арестовал 28-летнего мужчину, расправившегося со спящей матерью.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следователей, вечером 21 ноября местный житель выпил и нанес 6 ударов кухонным ножом по спящей 61-летней матери. Удары пришлись в область шеи и тела. Женщина погибла.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Сочи арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены при их совместном ребёнке, об этом рассказали в Следственном комитете по Краснодарскому краю. Мужчина нанёс бывшей жене несколько ударов молотком, а затем добил ножом. Женщина скончалась на месте.
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По версии следователей, вечером 21 ноября местный житель выпил и нанес 6 ударов кухонным ножом по спящей 61-летней матери. Удары пришлись в область шеи и тела. Женщина погибла.
Ранее сообщалось, что в Сочи арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены при их совместном ребёнке, об этом рассказали в Следственном комитете по Краснодарскому краю. Мужчина нанёс бывшей жене несколько ударов молотком, а затем добил ножом. Женщина скончалась на месте.
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Мария Фирсова