В Ленобласти старшеклассницы жестоко избили семиклассницу в туалете

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В одной из школ Ленобласти на 13-летнюю девочку напали ученицы старших классов.
АН «Оперативное прикрытие» сообщает, что инцидент случился в лицее Всеволожска 5 декабря. Мать пострадавшей девочки рассказала, что её дочь избили в туалете ученицы восьмого и девятого классов.
Одна из нападавших нанесла удар семикласснице, и та стукнулась головой о стену. Мать подозревает, что у дочери сотрясение мозга. Ребёнок плохо себя чувствует, девочку тошнит.
Мать пострадавшей написала заявление в полицию.
Ранее в Башкирии семиклассник из-за ревности напал с ножом на другого ученика. Baza пишет, что поножовщина произошла 4 декабря в школе в селе Кармаскалы. 13-летний подросток приревновал девушку, учащуюся с ним в одном класс к ученику восьмого класса. Мальчик достал из кармана складной нож и ударил своего соперника в живот.
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Одна из нападавших нанесла удар семикласснице, и та стукнулась головой о стену. Мать подозревает, что у дочери сотрясение мозга. Ребёнок плохо себя чувствует, девочку тошнит.
Ранее в Башкирии семиклассник из-за ревности напал с ножом на другого ученика. Baza пишет, что поножовщина произошла 4 декабря в школе в селе Кармаскалы. 13-летний подросток приревновал девушку, учащуюся с ним в одном класс к ученику восьмого класса. Мальчик достал из кармана складной нож и ударил своего соперника в живот.
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Мария Фирсова