В Саратове школьник-мигрант жестоко избил школьника и сломал ему ребра

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В Саратове правоохранители начнут проверку после инцидента с дракой школьников.
Об этом пишет саратовская прокуратура. ЧП случилось в одной из школ города в ноябре.
Семиклассники поссорились и начали драться. Конфликт перерос в избиение одного из учеников. Зачинщик наносил удары по телу оппонента. Тот почти не сопротивлялся.
Администрация школы обо всём знала, но не сообщила в полицию. На директора возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что зачинщик-мигрант уже состоял на учете. Telegram-канал «Мигранты – все как есть» пишет, что пострадавший школьник получил перелом ребер.
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Семиклассники поссорились и начали драться. Конфликт перерос в избиение одного из учеников. Зачинщик наносил удары по телу оппонента. Тот почти не сопротивлялся.
Сообщается, что зачинщик-мигрант уже состоял на учете. Telegram-канал «Мигранты – все как есть» пишет, что пострадавший школьник получил перелом ребер.
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Мария Фирсова