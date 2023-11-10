В Ленобласти учительницу географии подозревают в съёмке порно с детьми

Фото: istockphoto/stefanamer
Среди жертв мог быть её сын, которому на момент съёмки было 4 года.
SHOT пишет, что 36-летняя учительница работала в средней школе в одном из посёлков под Санкт-Петербургом. Днём она учила детей истории и географии, а вечерами занималась незаконной деятельностью.
Накануне вечером к учительнице домой нагрянули оперативники. Правоохранители обнаружили порно с участием детей школьного возраста. На данный момент доказан один факт насилия над несовершеннолетним в 2018 году — в отношении родного сына.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Детскую порнографию пока изучают. Учительница задержана.
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Накануне вечером к учительнице домой нагрянули оперативники. Правоохранители обнаружили порно с участием детей школьного возраста. На данный момент доказан один факт насилия над несовершеннолетним в 2018 году — в отношении родного сына.
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Мария Фирсова